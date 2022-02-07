Красноярец в поддержку олимпийцев решил переехать жить в ледяной дом. Фото: стоп-кадр видео Интстаграм/dukyc

Житель Красноярска Михаил Дик решил необычным образом поддержать российских олимпийцев. Он со дня на день завершит на Татышеве строительство дома изо льда и будет жить там, пока идут соревнования. Своей креативной задумкой горожанин поделился на своей странице в Instagram.

— Многие знают, что российские спортсмены на Олимпиаде уже не первый год выступают без флага и гимна. Мы всего лишь ROC — Олимпийский комитет России. Я считаю, это несправедливо! Еще летом видел, как наших поддерживала очень активно вся страна. Граффити, песни, клипы и т. д. Еще тогда у меня закралась идея: «А что, если и мне как-то круто поддержать спортсменов?» — написал Михаил в посте.

Парень рассказал, что его решил поддержать один из друзей. Вместе они приступили к возведению дома. Оттуда Михаил намерен вести стримы для своих подписчиков.

На сегодняшний день олимпийская сборная России занимает первую строчку турнирной таблицы Игр.