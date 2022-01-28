В Красноярском крае на частной переправе грузовик ушел под воду. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю

В Красноярском крае произошла трагедия – провалился под лед грузовик. Случилось это накануне, 27 января, в Енисейском районе, на частной ледовой переправе через Енисей, соединяющей Верхнепашино и Потапово. В пресс-службе краевой полиции «Комсомольской правде»-Красноярск подтвердили эту информацию.

Известно пока немного: в вечернее время водитель собирался проехать по ледовой переправе, грузовик был гружен песчано-гравийной смесью. Однако примерно в 200 – 300 метрах от берега лед треснул под тяжестью машины и та ушла в воду. 33-летний водитель погиб. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.