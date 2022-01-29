«Есть разница между добрым другом и хищником»: мэр Красноярска вновь высказался о проблеме бродячих собак

Мэр Красноярска Сергей Еремин вновь высказался о проблеме бродячих собак Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Сергей Еремин очередной раз высказался о проблеме бродячих собак. Пост градоначальник разместил на своей странице в инстаграме.

Еремин рассказал, что предыдущий пост на данную тему вызвал среди горожан бурю негодования в его адрес. Мэр прояснил, что не призывает отстреливать всех бродячих собак, а выступает за дополнение к закону об ответственном обращении с животными.

По мнению градоначальника, в первую очередь необходимо повысить ответственность хозяев собак, разъяснить что значит «немотивированная агрессия» и как ее определять, а также разработать схему субсидирования приютов для бездомных псов.

Сергей Еремин добавил, что с декабря число отловленных агрессивных собак выросло на 66 особей. Сейчас в Крсноярске содержится 432 таких псов. Потратить на них придется более 20 млн рублей, притом, что субвенция на год составляет 26,7 млн рублей, и это не только на агрессивных собак, а на всех бродячих.

Также мэр еще раз подчеркнул, что не является ненавистником собак, а всего лишь хочет разделить понятия «собаки-друга» и агрессора:

- Как вы знаете, у меня тоже есть собачка, да и в детстве у дедов всегда была собака. Я очень люблю этих животных. Но есть большая разница между лохматым добрым другом и хищником, - сказал Сергей Еремин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ощущение, что на нас идут танки, а мы бегаем с “пестиками” без патронов»: мэр Красноярска прокомментировал проблему бездомных собак на улицах города

Мэр Красноярска Сергей Еремин отреагировал на трагедию, призошедшую со школьницей в Забайкальском крае. Девочку загрызла стая бродячих псов. По словам главы города, необходимо менять подход к решению проблемы с агрессивными дворнягами. (подробнее)