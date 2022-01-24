«Ощущение, что на нас идут танки, а мы бегаем с “пестиками” без патронов»: мэр Красноярска прокомментировал проблему бездомных собак на улицах города

«Ощущение, что на нас идут танки, а мы бегаем с “пестиками” без патронов»: мэр Красноярска прокомментировал гибель девочки в Забайкальском крае Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Еремин отреагировал на трагедию, призошедшую со школьницей в Забайкальском крае. Девочку загрызла стая бродячих псов. По словам главы города, необходимо менять подход к решению проблемы с агрессивными дворнягами.

— Ощущение, что на нас идут танки, а мы бегаем с «пестиками» без патронов. Именно так могу описать ситуацию вокруг сложившегося «собачьего вопроса». На мой взгляд, главное, что необходимо сделать, – значительно повысить ответственность хозяев домашних животных. Каждая бездомная собака на улице – результат действий человека, — написал мэр в своем инстаграм-аккаунте.

Еремин также считает, что необходимо разъяснить такое «немотивированная агрессивность».

— Ключевой тезис, от которого мы все должны отталкиваться, – город для людей, а не для собак!— заявил мэр.