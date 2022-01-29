В Красноярском крае экс-директора микрокредитной организации за мошенничество осудили на 5 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В красноярском Железногорске на 5 лет осудили экс-директора микрокредитной организации, обманувшего своих клиентов на 4,3 миллиона рублей. Об этом сообщают в МВД по краю.

Все началось в 2018 году, когда в полицию обратился мужчина, рассказавший, что предприниматель обманул его на 2,3 миллиона рублей. Ему предложили вложить деньги в бизнес под проценты. Изначально он перевел 2 миллиона рублей, и первое время проценты действительно поступали, поэтому железногорец вложил дополнительную сумму. Уже после этого деньги клиенту поступать перестали, а фирма растворилась в воздухе.

Через некоторое время по той же схеме был обманут еще один житель Железногорска. Он потерял 2 миллиона рублей. Кроме того, горе-директор угнал машину еще одного приятеля. Он попросил автомобиль на неделю – якобы поехать к родственникам, но транспортное средство так и не вернул.

Полицейские задержали мужчину в Кемеровской области, и выяснили, что его организации лицензии не имеет и услуг не предоставляет. Было заведено уголовное дело по статье «мошенничество».

- Суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также суд постановил взыскать с осужденного материальный ущерб, причиненный потерпевшим в общей сумме порядка 4 млн 200 тысяч рублей, - передают в МВД по Красноярскому краю.