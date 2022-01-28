В Красноярске три гражданки подменили пенсионеру 530 тысяч рублей на фальшивые. Стоп-кадр видео

Красноярская полиция просит помощи в розыске трех женщин, которые совершили мошенничество в отношении 95-летнего мужчины. Есть видео (снято на камеру в салоне автобуса), есть фото одной из них. А вот и история. Схема обмана, между прочим, уже считается классикой. Но до сих пор помогает преступникам в разных городах обогащаться за счет пожилых людей.

Потерпевший мужчина рассказал, что к нему пришли три женщины и с деловым видом сотрудниц социальной службы сообщили, что должны переписать номера и серии купюр, которые тот хранит. Дедушка сам не понимает, почему достал из тайника свои сбережения и протянул незнакомкам. А те якобы сделали дело и ушла. И только оставшись один, мужчина обнаружил, что в руках у него фальшивки.

Фотография одной из подозреваемых. Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, предположительно к данному преступлению причастны гражданки, одной из которых на вид 30-40 лет, двум другим - 35-45 лет. Они среднего возраста и телосложения. Если вам известно местонахождение подозреваемых или вы пострадали от действий данных женщин, позвоните в полицию по телефонам (391) 249-06-09 либо 02.