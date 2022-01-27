В Курагинском районе Красноярского края перевернулся рейсовый ПАЗ с 15 людьми

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Курагинском районе Красноярского края произошло ДТП. Как сообщают в ГИБДД, на 60 километре дороги Курагино – Черемшанка рейсовый автобус ПАЗ с 15 людьми улетел в правый кювет и перевернулся. К счастью, помощь медиков пассажирам и водителю не понадобилась.

В настоящий момент всех пассажиров отправили на попутном транспорте дальше по маршруту. На месте ДТП находится начальник МО МВД России «Курагинский» Сергей Мошковский, начальник ОГИБДД Евгений Коломагин и следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все обстоятельства произошедшего.