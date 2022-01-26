Жительница Лесосибирска превратила свою квартиру в курятник. Фото: стоп-кадр видео

В Лесосибирске местная жительница превратила свою квартиру в курятник. Женщина вместе с гражданским мужем Александром живет среди пернатых питомцев, а также гор из помета и перьев, сообщает «Енисей Информ».

— Конечно, курам не место в квартире. Можно держать собачку, кошку, но не куриц же, — говорит возлюбленный женщины. Однако повлиять на даму сердца он не может.

Тем временем, запах в подъезде стоит такой, что соседи задыхаются. Люди жаловались в управляющую компанию и полицию, но все без толку.

— Она несколько раз чуть пожар не устроила. Ставит курам варить еду на плиту, забывает и засыпает. Все дымом было затянуто, пожарные приезжали, — поделилась соседка Александра.

Жильцы дома рассказывают: у женщины наверняка есть проблемы с психикой. Она сама рассказывала, что у нее бывают галлюцинации. Но и это обстоятельство никак не озадачило полицию. Лишь однажды неблагополучную соседку забрали в больницу на 0 дней. А потом вернули назад, и все продолжилось. Сейчас люди намерены обратиться в прокуратуру в надежде,что в ведомстве смогут решить их проблему.