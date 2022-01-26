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Общество26 января 2022 7:59

В Красноярске меняет расписание автобус 14-го маршрута

Для удобства пассажиров
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске меняет расписание автобус 14-го маршрута

В Красноярске меняет расписание автобус 14-го маршрута

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске меняет расписание движения автобус маршрута № 14. Это произошло после обращения жителей города главе Сергею Еремину на его странице в «инстаграме». Известно, что градоначальник – активный блогер, у него уже больше 90 тысяч подписчиков. А когда несколько дней назад он ушел на самоизоляцию, заболев ковидом повторно, сосредоточился на работе через интернет. Он читает все обращения к нему и реагирует.

Итак, жительница краевого центра пожаловалась на неудобное расписание автобуса №14. Он соединяет Железнодорожную больницу, Ботанический бульвар и микрорайон Овинный. По ее словам, перевозчик не учитывает интересы тех, кто добирается на работу к 9 часам, а завершает свою работу в 18 часов.

Глава города дал поручение департаменту транспорта и перевозчику проанализировать работу маршрута. Решение принято положительное для жителей городской окраины. Теперь автобус будет выезжать с Северо-Западного района раньше. А вечером, наоборот, будет уходить с конечной от больницы позже, чтобы успеть забрать всех пассажиров после окончания их работы.

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