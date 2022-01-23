В Красноярске виновник ДТП скрылся с места: свидетели говорят, что мужчина был пьян. Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске сотрудники ГИБДД разыскивают виновника серьезного ДТП. Мужчина за рулем Volvo XC на полном ходу врезался в столб.

Авария произошла около восьми часов вечера 22 января на Семафорной в районе дома №261 «б». Сразу после случившегося водитель выбрался из салона авто и поспешил скрыться. При этом в салоне остался пассажир. который получил серьезные травмы.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что виновник аварии был сильно пьян и едва стоял на ногах.