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Происшествия23 января 2022 4:19

В Красноярске виновник ДТП скрылся с места: свидетели говорят, что мужчина был пьян

Машина влетела в фонарный столб, а внутри салона авто остался травмированный пассажир
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярске виновник ДТП скрылся с места: свидетели говорят, что мужчина был пьян. Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске виновник ДТП скрылся с места: свидетели говорят, что мужчина был пьян. Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске сотрудники ГИБДД разыскивают виновника серьезного ДТП. Мужчина за рулем Volvo XC на полном ходу врезался в столб.

Авария произошла около восьми часов вечера 22 января на Семафорной в районе дома №261 «б». Сразу после случившегося водитель выбрался из салона авто и поспешил скрыться. При этом в салоне остался пассажир. который получил серьезные травмы.

В социальных сетях очевидцы сообщают, что виновник аварии был сильно пьян и едва стоял на ногах.