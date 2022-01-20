В Красноярске на сутки ввели режим «черного неба» Фото: Мария ЛЕНЦ

До вечера 21 января в Красноярске будет действовать режим «черного неба». Об этом сообщили в ЕДДС города.

— До 17:00 по местному времени 21 января на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе,— уточнили в службе.

С начала года это второй раз, когда качество воздуха существенно падает. Источником смога становятся выхлопные газы и многочисленные выбросы предприятий, которые не разгоняет ветер из-за холодной температуры воздуха. Людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы, а также легких в такие дни не рекомендуется покидать свои дома и открывать окна.