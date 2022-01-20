В Красноярске задержали похитителей 17 крышек от канализационных люков. Стоп-кадр видео

Красноярская полиция задержала похитителей 17 чугунных крышек от канализационных люков. Недолго компания из трех молодых «джентльменов удачи» радовалась своему сомнительному подвигу. Напомним, что 11 января в полицию поступило заявление о том, что в течение ночи в нескольких районах города пропали крышки от канализационных колодцев. Было даже видео, снятое случайными очевидцами, как неизвестные снимают эти люки, грузят в багажник машины и уезжают.

Подобные преступления в городе не редкость. Как правило, таки крышки в огород к себе не свозят – их сдают как металлолом. Сотрудники уголовного розыска ОП № 6 совместно отделом экономической безопасности жилищно-коммунальной компании, которой принадлежит имущество, направились проверять базы вторсырья. И оказались правы. А вскоре установили поименно всех трех участников шайки. Все молодые, уже судимые за имущественные преступления. Вину свою на этот раз признали полностью. Сумма ущерба, которую им предстоит возместить, составила более 65 тысяч рублей. Уголовное дело заведено по статье «Кража».