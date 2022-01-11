В Красноярске за одну ночь «джентльмены удачи» украли 15 крышек от канализационных люков

В Красноярске за одну ночь украли 15 крышек от канализационных люков. Стоп-кадр видео

В Красноярске за одну ночь украдены 15 крышек от канализационных люков. Об этом в своем телеграм-канале рассказали представители Сибирской генерирующей компании. И даже опубликовали видео, которое сделали очевидцы одного из похищений. Сейчас этим видео занимается и полиция, заявление по факту кражи уже написано.

Итак, судя по видео, орудовала компания из трех человек. Можно назвать ее бандой, организованной преступной группировкой или джентльменами удачи – сути это не меняет. В кадр попали два человека, которые непосредственно исполняли кражу и грузили тяжелые крышки в багажник автомобиля. Следовательно, за рулем был третий сообщник.

За одну ночь они проехались по улицам Джамбульской, Королева, Энергетиков, Турбинной и в переулке Тихом. В СГК уверяют: причиненные предприятию убытки – это не главная проблема. В первую очередь, такое преступление представляет угрозу для жизни горожан, которые могут пострадать из-за отсутствия защиты на колодцах.

Если вы заметили открытые люки, просьба позвонить в любое время суток в службу 005 или на телефон диспетчерской водоканала по телефону 211-39-63.

Добавим, что подобные хищения в Красноярске замечены не раз. Например, в августе 2020 года двое мужчин вывезли украденный люк на детской коляске.