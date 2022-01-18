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Происшествия18 января 2022 18:20

Первый замглавы Канска попался на взятке

По версии следователей, он получил 50 тысяч рублей от риэлтора, который зарабатывал на подборе жилья людям, нуждающимся в переселении
Источник:kp.ru
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Первый замглавы Канска попался на взятке

Первый замглавы Канска попался на взятке

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Канске следователи возбудили дело в отношении первого замглавы города. По версии представителей ведомства, он получил взятку в 50 тысяч рублей от местного риэлтора.

Схема была простая: за вознаграждение нужно было лишь передать списки жителей города, которые нуждались в переселении из аварийного жилья.

— Используя полученную информацию, риэлтор оказывал гражданам платные услуги по подбору жилья и представляла их интересы в компетентных органах, — пояснили в пресс-службе следкома.

Все обстоятельства произошедшего пока выясняются.