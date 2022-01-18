Первый замглавы Канска попался на взятке
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Канске следователи возбудили дело в отношении первого замглавы города. По версии представителей ведомства, он получил взятку в 50 тысяч рублей от местного риэлтора.
Схема была простая: за вознаграждение нужно было лишь передать списки жителей города, которые нуждались в переселении из аварийного жилья.
— Используя полученную информацию, риэлтор оказывал гражданам платные услуги по подбору жилья и представляла их интересы в компетентных органах, — пояснили в пресс-службе следкома.
Все обстоятельства произошедшего пока выясняются.