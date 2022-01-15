В Красноярске два человека пострадали в ДТП с автомобилем, трамваем и автобусом. Фото: vk.com/kraschp

15 января на Красноярском рабочем произошло ДТП с участием легкового автомобиля, трамвая и пассажирского автобуса. Как сообщают в ГИБДД, пострадали водитель и пассажир легковой иномарки.

Фото: vk.com/kraschp

Как передают в дорожной полиции, в районе Красноярского рабочего, 24 «Ниссан Примьера» поворачивал, выезжая с улицы 26 Бакинских комиссаров, и врезался в автобус МАЗ, которые двигался во встречном направлении. Удар был такой силы, что иномарка врезался в стоящий трамвай, а автобус въехал в пешеходную ограду.

В итоге за медпомощью обратились водитель и пассажир «Ниссана». Обстоятельства аварии выясняются.