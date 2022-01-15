В Красноярском крае разнорабочий избил и ограбил коллегу Фото: Мария ЛЕНЦ

Уром 15 января в ЗАТО Солнечный 21-летний парень избил 36-летнего коллегу, и отобрал у него деньги и телефон. Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».

Оказалось, что мужчины трудятся разнорабочими. Они выпивали в строительном вагончике, но в какой-то момент поругались. В итоге 21-летний парень напал на старшего коллегу и оставил его без телефона и 4 тысяч рублей.

Через пару часов парня поймали общими усилиями участкового и местных жителей в подъезде дома, где он пытался скрыться. Оказалось, что ранее у него уже были проблемы с законом.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет, - сообщает пресс-служба МВД по Красноярскому краю.