В Красноярском крае коронавирусом заразились еще 319 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

15 января 2022 в Красноярском крае коронавирусом заразились еще 319 человека, умерло – 25. Как сообщает стопкоронавирус.рф, всего в регионе ковидом заразилось 177 163 человека.

Прирост случаев выздоровления замедлился. За сутки вылечилось от коронавируса еще 249 человек. С начала пандемии излечились и выписались из больниц – 162 123 пациента.

Число летальных случаев от ковида остается стабильно высоким. За сутки в Красноярском крае жертвами коронавируса стали еще 25 человек. Общей сложности от болезни скончались 9075 пациентов.

- Под медицинское наблюдение взято 1 109 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 685 114, из них за последние сутки 7 797.