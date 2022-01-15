Фестиваль «МИР Сибири» пройдет в Красноярском крае с 8 по 10 июля. Фото: ПАНИОТОВ Александр

Традиционный Фестиваль «МИР Сибири» пройдет в Шушенском Красноярского края с 8 по 10 июля 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Уже началась заявочная кампания на участие в конкурсной программы фестиваля. Поучаствовать в «МИРЕ Сибири» могут исполнители жтнической музыки, танцев, мастеров декоративно-прикладного искусства и самодеятельные и профессиональные коллективы.

Заявки на участие в «МИРЕ Сибири» можно подать на официальном сайте мероприятия. От желающих ждут записи выступлений и презентации работ. Прием заявок продлится до конца марта.

- Шестьдесят финалистов, прошедших отборочный тур, будут наминированы на премию МИРА. Оценивать конкурсантов будет жюри под председательством известного фольклориста и музыкального продюсера Сергея Старостина и художника-керамиста Александра Мигас, - сообщают в пресс-службе минкульта.

Никаких взносов за участие платить не надо. На очном этапе дирекция фестиваля обеспечит конкурсантов питанием и жильем.