В Красноярске задержали группу фальшивомонетчиков Фото: Мария ЛЕНЦ

В конце декабря 2021 года из магазина в Свердловском районе в полицию пришло сообщение, что покупатели расплатились поддельной купюрой в 5 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба МВД по краю, банкноту обнаружили кассир. Полицейские же завели уголовное дело.

Вскоре нашлись и подозреваемые. Ими оказались четверо красноярцев в возрасте от 20 до 22 лет. У одного из них была обнаружена поддельная купюра номиналов 5 тысяч рублей.

Оказалось, что приятели решили начать карьеру фальшивомонетчиков. Они купили 5 пятитысячных купюр за 9 тысяч рублей для дальнейшей продажи. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства преступления.