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Общество14 января 2022 16:24

На правобережье Красноярска может появиться аналог «В центре Мира»

Реализация проекта станет возможна в случае увеличения городского бюджета
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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На правобережье Красноярска может появиться аналог «В центре Мира»

На правобережье Красноярска может появиться аналог «В центре Мира»

Фото: Мария ЛЕНЦ

Глава Красноярска Сергей Еремин намерен запустить на правом берегу Красноярска аналоги таких популярных форматов отдыха горожан, как «Зима на Стрелке» и «В центре Мира». Об этом мэр рассказал в интервью телеканалу «Енисей».

- Я на правом берегу хочу ещё некий такой аналог тоже продумать, чтобы и на правом берегу… ну вы знаете, что я очень трепетно отношусь к сохранению баланса берегов, - сказал Еремин. Он отметил, что для реализации проектов необходимо увеличение городского бюджета.

А пока в краевом центре активно преображают набережные в Ленинском районе и Зеленой роще. Также власти намерены и дальше поддерживать проекты горожан по улучшению городской среды в рамках «Инициативного бюджетирования».