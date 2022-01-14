Мэр Красноярска прокомментировал продажу ипподрома Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал предстоящую продажу ипподрома на улице Соревнований. Он сообщил, что площадка точно не уйдет под застройку жилыми домами.

— Ко мне обращаются с вопросом, а что может быть построено на месте ипподрома? Люди опасаются, что территорию застроят домами. По генеральному плану там зона рекреации. Строительство жилья в соответствии с градостроительной документацией там невозможно, — отметил Еремин.

Напомним, что информация о продаже ипподрома была опубликована в конце прошлого года. Торги назначены на март, а начальная цена лота составит 600 тысяч рублей.

Продажа ипподрома вовсе не свидетельствует о том, что объект уничтожат как таковой. Возможен его перенос в Емельяновский район на территорию ипподрома «Мустанг», а услуги иппотерапии могут предоставлять на ферме «Коза-дереза» в Емельяновском районе.