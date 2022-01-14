Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика14 января 2022 16:15

Мэр Красноярска прокомментировал продажу ипподрома

Он успокоил всех, кто переживал, что площадку застроят домами
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Комментарии (5)Комментарии (5)(5)
Мэр Красноярска прокомментировал продажу ипподрома

Мэр Красноярска прокомментировал продажу ипподрома

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мэр Красноярска Сергей Еремин прокомментировал предстоящую продажу ипподрома на улице Соревнований. Он сообщил, что площадка точно не уйдет под застройку жилыми домами.

— Ко мне обращаются с вопросом, а что может быть построено на месте ипподрома? Люди опасаются, что территорию застроят домами. По генеральному плану там зона рекреации. Строительство жилья в соответствии с градостроительной документацией там невозможно, — отметил Еремин.

Напомним, что информация о продаже ипподрома была опубликована в конце прошлого года. Торги назначены на март, а начальная цена лота составит 600 тысяч рублей.

Продажа ипподрома вовсе не свидетельствует о том, что объект уничтожат как таковой. Возможен его перенос в Емельяновский район на территорию ипподрома «Мустанг», а услуги иппотерапии могут предоставлять на ферме «Коза-дереза» в Емельяновском районе.