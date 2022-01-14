Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия14 января 2022 17:00

Десятки красноярских детей покалечились на горках во время новогодних каникул

Переломы, травмы головы и ушибы — вот неполный список травм, которые получила ребятня, рассекая на плюшках по льду
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Десятки красноярских детей покалечились на горках во время новогодних каникул

Десятки красноярских детей покалечились на горках во время новогодних каникул

Фото: Олег УКЛАДОВ

За время новогодних каникул больше трех десятков детей в Красноярске получили травмы на горках. Почти все они катались по льду на плюшках. Об этом рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением КМКБ № 20 имени И. С. Берзона Юрий Савельев.

— Только за прошедшие новогодние праздники в детскую хирургическую неотложку 20 больницы был доставлен 31 ребенок с травмами, полученными при катании с горы, 10 из них потребовалась госпитализация, — привел пугающую статистику врач.

Травмы были действительно серьезными: начиная от черепно-мозговой до серьезных переломов лица и черепа. 17 детей отделались ушибами мягких тканей».

Эксперт отметил, что наиболее серьезные травмы получали те, кто катался на так называемых «диких» трассах, которые вообще не приспособлены к спуску на плюшках и ледянках.