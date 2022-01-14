Десятки красноярских детей покалечились на горках во время новогодних каникул Фото: Олег УКЛАДОВ

За время новогодних каникул больше трех десятков детей в Красноярске получили травмы на горках. Почти все они катались по льду на плюшках. Об этом рассказал заведующий детским нейрохирургическим отделением КМКБ № 20 имени И. С. Берзона Юрий Савельев.

— Только за прошедшие новогодние праздники в детскую хирургическую неотложку 20 больницы был доставлен 31 ребенок с травмами, полученными при катании с горы, 10 из них потребовалась госпитализация, — привел пугающую статистику врач.

Травмы были действительно серьезными: начиная от черепно-мозговой до серьезных переломов лица и черепа. 17 детей отделались ушибами мягких тканей».

Эксперт отметил, что наиболее серьезные травмы получали те, кто катался на так называемых «диких» трассах, которые вообще не приспособлены к спуску на плюшках и ледянках.