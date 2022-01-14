В Красноярске девушка спасла потерявшегося после эвакуации 8-летнего школьника

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска рассказала, как помогла учащемуся второго класса, стоявшему на дороге в -18 после эвакуации. Об этом сообщает издание «Проспект Мира». Ребенок не знал, что в школе в тот день проводилась эвакуация, был без ключей и не смог позвонить маме.

Карина написала в своих соцсетях, что в тот день массово эвакуировали школы из-за сообщений о минировании. Девушка забирала из гимназии дочку и на обратном пути заметила ребенка. Мальчик стоял в -18 на дороге по улице Баумана и плакал. Карина с дочкой остановились и расспросили школьника. Оказалось, что в его школе также прошла эвакуация, но с собой у него не было ключей от дома, а телефон мамы он не знал.

Красноярка забрала мальчишку к себе домой. Он сказал ей, что учится в гимназии №3. Об эвакуации мальчик не знал. По его словам, когда он пришел, в школе никого не было, а учитель сказала ему уходить.

Через свою знакомую, чья дочь учится в этой же школе, Карина нашла номер мамы. Родительница сразу же приехала за своим сыном и поблагодарила девушку.

В Управлении образования сообщили, что ребенок учился во вторую смену. За полтора часа до начала занятий классный руководитель сообщил родителям, что уроков в тот день не будет. В школе назначена внутренняя проверка.