Центр обслуживания потребителей «Красноярскэнерго» открывается для личного приема клиентов

Центр обслуживания потребителей (ЦОП) филиала «Россети Сибирь» – «Красноярскэнерго» c понедельника, 17 января, вернется к работе в очном режиме. С 8.00 до 17.00 специалисты филиала готовы помочь в решении вопросов по электроснабжению.

До этого времени красноярский ЦОП продолжал работать дистанционно: принимать заявки, разбираться с обращениями клиентов.

«С 17 января у жителей края вновь появится возможность обратиться к специалистам «Красноярскэнерго» напрямую, задать интересующие вопросы, подать необходимые документы, - отмечает начальник управления взаимодействия с клиентами Елена Гончарова.

Основной офис центра обслуживания потребителей филиала находится по адресу г. Красноярск, пр. Свободный, 66А (остановка «ГПТУ»). Режим работы: пн.-пт.: 08:00 - 17:00 (с перерывом на санобработку с 12:00 до 13:00).

Обязательным условием посещения ЦОП является соблюдение масочного режима. При посещении центра не забудьте защитную маску, паспорт и все необходимые документы.

Также по-прежнему можно работать с онлайн-сервисами «Россети Сибирь», не выходя из дома: интернет-приемная на сайте rosseti-sib.ru, портал светлаястрана.рф и портал-тп.рф.