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Общество14 января 2022 8:31

В Красноярске с 26 января временно запретят парковку в районе Дворца спорта имени Ярыгина

Ограничение продлится до 23 часов 30 января
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Дворец Ярыгина

Дворец Ярыгина

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 26 января автотранспорту временно запретят останавливаться и парковаться возле Дворца спорта имени Ярыгина. Как сообщают в администрации города, ограничения продлятся до 23:00 30 января.

Запрет на остановку и стоянку связан с проведением XXXII Международного турнира по вольной борьбе серии гран-при «Иван Ярыгин».

Чтобы обеспечить безопасность участников и гостей спортивного мероприятия будет запрещено парковаться и останавливаться в следующих местах:

- по Ярыгинскому проезду от ул. Остров Отдыха до съезда к рыбному хозяйству;

- на территории, прилегающей к зданию Дворца спорта им. И.С. Ярыгина по ул. Остров Отдыха, д. 12.