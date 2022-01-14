В Красноярске с 26 января временно запретят парковку в районе Дворца спорта имени Ярыгина

Дворец Ярыгина Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске с 26 января автотранспорту временно запретят останавливаться и парковаться возле Дворца спорта имени Ярыгина. Как сообщают в администрации города, ограничения продлятся до 23:00 30 января.

Запрет на остановку и стоянку связан с проведением XXXII Международного турнира по вольной борьбе серии гран-при «Иван Ярыгин».

Чтобы обеспечить безопасность участников и гостей спортивного мероприятия будет запрещено парковаться и останавливаться в следующих местах:

- по Ярыгинскому проезду от ул. Остров Отдыха до съезда к рыбному хозяйству;

- на территории, прилегающей к зданию Дворца спорта им. И.С. Ярыгина по ул. Остров Отдыха, д. 12.