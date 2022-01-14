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Политика14 января 2022 6:29

Ольга Василенко временно возглавила агентство по туризму Красноярского края

Её назначили вместо Юлии Верхушиной
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: krasfair.ru

Фото: krasfair.ru

Временным руководителем агентства по туризму Красноярского края назначили Ольгу Василенко. Губернатор региона Александр Усс подписал указ о назначении 13 января.

Чиновница вступила в должность вместо ушедшей Юлии Верхушиной. Верхушина же, в свою очередь, стала главой администрации губернатора. Теперь она будет заниматься развитием креативных индустрий.

Ольга Василенко ранее была заместителем руководителя агентства – начальником отдела развития туризма агентства по туризму Красноярского края.