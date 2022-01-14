В Красноярском крае увеличили региональный материнский капитал до 159 131 рубля

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В Красноярском крае сумма регионального материнского капитала выросла на 6 000 рублей – теперь она составляет 159 131 рубль. Как сообщили в правительстве края, сертификат на эту сумму выдается родителям при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка.

Материнский капитал можно потратить, чтобы улучшить жилищные условия, купить автомобиль, приобрести технические средства реабилитации или на образование.

Ежегодно сумма регионального материнского капитала индексируется. Если семья получила, к примеру, сертификат в 2016 году и еще не успела его потратить, то теперь она может рассчитывать на выплату в размере 159 131 рубля.

В 2021 году по инициативе Губернатора Александра Усса действие закона о краевом материнском капитале продлили еще на 5 лет.