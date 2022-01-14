Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ФотоВидеоCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
-22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество14 января 2022 5:58

В Красноярском крае увеличили региональный материнский капитал до 159 131 рубля

Сертификат на эту сумму выдается семьям при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае сумма регионального материнского капитала выросла на 6 000 рублей – теперь она составляет 159 131 рубль. Как сообщили в правительстве края, сертификат на эту сумму выдается родителям при рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка.

Материнский капитал можно потратить, чтобы улучшить жилищные условия, купить автомобиль, приобрести технические средства реабилитации или на образование.

Ежегодно сумма регионального материнского капитала индексируется. Если семья получила, к примеру, сертификат в 2016 году и еще не успела его потратить, то теперь она может рассчитывать на выплату в размере 159 131 рубля.

В 2021 году по инициативе Губернатора Александра Усса действие закона о краевом материнском капитале продлили еще на 5 лет.