Не дают детям учиться: в Красноярске вновь эвакуируют школьников

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске вновь начали эвакуировать школы. Читатели «КП-Красноярск» сообщают, что детей отпустили сразу из пяти школ. Информацию об эвакуации корреспондентам «Комсомолке» подтвердила пресс-секретарь Управления образования по Красноярску.

Напомним, что утром 13 января появились сообщения об экстренной эвакуации сотрудников крупных торговых центров. Еще до начала рабочего дня стали выводить людей из «Планеты», «На Свободном», «Июня», «Ленты», «Окея», «Евразии» и многих других. Паники не было, все отнеслись с пониманием. Хотя многие негодовали, догадываясь, что это очередная волна лже-минирований, которые стали происходить не только в нашем городе, но и в целом по стране все чаще.

А к обеду появилась информация, что мишенью лже-минеров стали и школы. Подписчики сообщают «Комсомольской правде»-Красноярск: эвакуированы школы № 72, 115, 157, 150, 152, 156. А это разные районы города. В пресс-службе полиции информацию не комментируют. Между тем появилась информация, что занятия во всех школах города отменены. Родители передают ее в своих чатах.