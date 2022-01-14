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Происшествия14 января 2022 2:44

Красноярского таксиста занесло на правобережных трамвайных путях и выкинуло на встречку

Где он столкнулся с «Митсубиси»
Юлия КОВАЛЬ
Юлия КОВАЛЬ
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Фото: ЧП Красноярск

Фото: ЧП Красноярск

На правом берегу Красноярска таксиста занесло на трамвайных путях и машина вылетела на встречную полосу. Как сообщили в ГИБДД, после выезда на встречку, автомобиль «Киа Рио» врезался в «Митсубиси». К счастью, пострадавших нет.

ДТП произошло вечером 13 января на улице Матросова, 15. Таксист на «Киа Рио» заехал на травмвайные пути и его немного занесло, водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения. В это время там проезжал автомобиль «Митсубиси», с которым произошло столкновение. К счастью, в аварии никто не пострадал, но обе машины повреждены довольно серьезно. Фото с места опубликовали в телеграмм-канале «ЧП-Красноярск».