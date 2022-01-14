На открытом катке у БКЗ убрали вечерний сеанс в 22:00

Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярский открытый каток с искусственным льдом на БКЗ убрал вечерний сеанс в 22:00. Как сообщили в Красгорпарке, последний сеанс теперь будет начинаться в 20:00.

В остальном режим работы остается прежним – в будние дни покататься на коньках можно с 12 часов дня, в выходные и праздничные дни – с 10 часов утра. Лёд работает в режиме сеансов по 90 минут, затем 30 минут технический перерыв.

Чтобы выйти на лёдовую площадку обязателен QR-код о перенесенном коронавирусе или полученной вакцине.