Медики прогнозируют, что через 2 недели «омикрон» придет в Назарово

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Медики из Назаровской больницы прогнозируют, что через 2 недели штамм коронавируса «омикрон» появится на западе Красноярского края. Об этом журналистам заявил главный врач Назаровской РБ Владимир Милицын.

К такому выводу врачи пришли после анализа мировой и российской ситуации - стремительный рост уже наблюдается в Москве и Санкт-Петербурге.

Медики отмечают, что новый штамм более заразен, поэтому важно соблюдать все меры превентивной защиты – маска, чистые руки и социальную дистанцию. Сейчас ведется активная подготовка к появлению «омикрона» - закупаются медикаменты, кислород, дополнительное оборудование.