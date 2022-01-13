В Красноярской краевой клинической больнице появился новый аппарат МРТ. Фото: Минздрав Красноярского края

В Красноярской краевой клинической больнице появился новый аппарат МРТ, который работает на основе системы MAGNETOM Aera. Модель максимально универсальная: подойдет для обследований детей, тучных людей и тяжелобольных, сообщили в региональном минздраве.

Там отметили: на новом аппарате можно делать МРТ сердца – раньше такого обследования в краевой больнице не проводилось.

— Для размещения новой диагностической техники в 2021 году было построено отдельно стоящее здание, поскольку в имеющихся помещениях больницы для такой крупногабаритной техники не было подходящей площади. Новое строение проектировалось с перспективой установки двух аппаратов МРТ. Сейчас установлен первый аппарат, но в планах приобретение еще одной МРТ-установки, поскольку потребность в современной точной диагностике ежегодно увеличивается, — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Чтобы возвести новый центр, краевые власти выделили из бюджета 80 миллионов рублей. покупка самого аппарата обошлась в 120 миллионов. Установку приобрели по нацпроекту «Здравоохранение».