Житель Тувы жестоко расправился с младшим братом и другом в новогоднюю ночь. Фото: СК Тувы

В Туве в новогоднюю ночь местный житель жестоко расправился со своим братом и другом. Праздничное застолье закончилось поножовщиной, сообщили в региональном следкоме.

Мелкая ссора переросла в бурное выяснение отношений около двух-трех часов ночи 1 января.

— В ходе совместного распития спиртного между родными братьями и их знакомым возникла ссора, в ходе которой 52-летний мужчина нанес поочередно удары ножом в область грудной клетки обоих потерпевших. От полученных телесных повреждений один из потерпевших скончался на месте происшествия, — рассказали в следственном ведомстве.

Будто протрезвев от произошедшего, свою вторую жертву убийца попытался спасти, хотел сам доставить в больницу на машине, но было поздно, и мужчина умер.

В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, и он заключен под стражу.