В Красноярске появится «Поздеев Центр» - Александр Усс. Фото: Инстаграм/Александр Усс

В Красноярске на Предмостной площади появится международный центр креативных индустрий «Поздеев Центр». Анонс создания новой культурной площадки опубликовал в своем инстаграм-аккаунте губернатор региона Александр Усс.

— «Поздеев Центр» объединит выставочные залы, творческие пространства, художественные мастерские, шоу-румы и ресторан. В центре будет действовать постоянная выставка работ Андрея Поздеева – одного из самых известных художников-авангардистов в Красноярске, — рассказал глава региона.

Будущее учреждение на Предмостной станет настоящим центром притяжения для начинающих авторов и художников и маститых спецов индустрии. Внутри будут проводиться занятия по мультипликации, музыке, графическому дизайну и фотографии.

Площадь центра составит около 10 тысяч квадратных метров.