В Красноярском крае моториста теплохода зажало насмерть между кормой и баржей Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае произошла трагедия, в которой разбиралась госинспекция по труду, поскольку сотрудник транспортной компании погиб при исполнении своих обязанностей на рабочем месте. Как рассказала «Комсомольской правде»-Красноярск начальник отдела информационно-аналитической работы, отчетности и документационного обеспечения краевого ведомства, Наталья Ликанова, речь идет о ООО «Судоходная Компания Транзит-СВ».

Подробности трагедии таковы: на 227 км Енисея в районе Казачинского порога теплоход «Мотыгино» должен был состыковаться с баржей МП-2943. Швартовые работы поручили мотористу-рулевому. Он находился в опасной зоне - на кринолине теплохода за пределами леерного ограждения. И случилось так, что оказался зажатым между кормой теплохода и баржей.

В ходе проверки инспекторы установили, что работодатель допустил моториста к работе без стажировки, перед этим не провел инструктаж по технике безопасности и в целом не обеспечил безопасные условия труда.

- По результатам проведенного расследования решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности. Для решения вопроса о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности материалы расследования направлены в Красноярскую транспортную прокуратуру и Красноярский следственный отдел на транспорте, - сообщила Наталья Ликанова.