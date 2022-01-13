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Общество13 января 2022 11:45

В Красноярске прошел автомобильный крестный ход противников коронавируса

Причем участники были без средств защиты
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске прошел автомобильный крестный ход противников коронавируса. Фото: группа ВКонтакте Храма Новомучеников и Исповедников Российских

В Красноярске прошел автомобильный крестный ход противников коронавируса. Фото: группа ВКонтакте Храма Новомучеников и Исповедников Российских

В Красноярске прошел крестный ход против коронавируса, но не простой, а с использованием автомобилей. Произошло это в минувшую субботу 8 января, а информация в паблике Храма Новомучеников и Исповедников Российских размещена двумя днями позднее. В сообщение говорится, что благословил верующих на этот крестный ход митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. Верующие установили образа на крыши автомобилей и так объехали поклонные кресты города. При этом молились о единстве православной церкви и об избавлении от губительного поветрия – так они называют коронавирус.

Однако на фотографиях видно, что верующие принимают участие в крестном ходе без средств защиты – конкретно без масок. Получается, что молятся об избавлении от ковида, а сами в него не верят? Или игнорируют постановление главы региона? В крае вообще-то еще никто не отменял запрета на массовые мероприятия. По этой причине, скорее всего, не станут проводить традиционные крещенские купания, как и в прошлом году.