В Красноярском крае женщины учатся онлайн чаще мужчин: исследование Tele2

Tele2 изучил активность абонентов на образовательных интернет-ресурсах. Средний возраст учащихся онлайн в Красноярском крае – 45 лет, а женщины предпочитают получать знания в digital-формате чаще мужчин.

В 2021 году Tele2 оценила около 180 онлайн-платформ для обучения и развития. Среди наиболее популярных сайтов у клиентов оператора – Skillbox, Знания.com, GetCource, ЯКласс, Учи.ру, Geekbrains, КиберЛенинка и Foxford.

По данным bigdata Tele2, в Красноярском крае 61% всех пользователей образовательных ресурсов – женщины. Средний возраст онлайн-ученика – 45 лет. Чаще всего обучающие сайты посещают жители региона в возрасте от 30 до 40 лет (44%). На втором месте возрастная категория от 40 до 50 лет (22%). Третьи по статистике – красноярцы от 20 до 30 лет (20%). Меньше всего пользователей образовательных площадок среди жителей края от 10 до 20 лет и старше 50 лет. При этом получают знания в режиме онлайн и представители старшего поколения, которым от 60 до 90 лет.

В России больше всего учатся онлайн жители Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти, Краснодарского края. В Сибири пользователей образовательных сайтов больше всего в Кузбассе, Красноярском крае и Омской области.

Для тех, кто привык учиться в digital-формате, весной 2021 годаTele2 запустила образовательный портал.