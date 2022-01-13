В Красноярском крае по данным на 13 января количество заболевших COVID-19 составило 265 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 13 января 2022 года в Красноярском крае зафиксировано всего 176 557 случаев заболевания COVID-19. Из них за минувшие сутки зарегистрировано 265 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Для сравнения 12 января их было 234, а 11 января – 214 случаев.

Если говорить по городам и районам края, в краевом центре 102 новых случая, резкий рост в Норильске – 45 случаев. В Канске – 18 случаев, Минусинске – 13, Лесосибирске – 12 и сразу 10 человек получили подтвержденный диагноз в Саянском районе.

Под медицинское наблюдение взято 1 056 контактных человек. Проведено тестов на коронавирус всего 4 669 334, из них за последние сутки 9 273. Выздоровели за сутки 235 человек, а всего 161 615. Скончались от коронавируса и его последствий – 23 человека, всего с начала пандемии – 9 044 жителя края.

Добавим, что ковидные госпитали края приведены в полную готовность в связи с прогнозируемым ростом количества пациентов, зараженным новым штаммом под названием «Омикрон».