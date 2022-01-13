Развитие креативных индустрий в Красноярском крае поручили Юлии Верхушиной Фото: Мария ЛЕНЦ

Развитие креативных индустрий в Красноярском крае поручили Юлии Верхушиной. Такое решение принял губернатор Александр Усс. До этого молодая чиновница занималась региональным туризмом, этой работой в правительстве довольны, а потому решили расширить ее полномочия. Теперь предприниматели указанного сектора могут рассчитывать на поддержку края в реализации своих проектов. Например, помощь в продвижении продуктов и в выходе на новые рынки, льготные условия аренды мастерских и рабочих пространств, гранты на открытие дела и образовательные программы.

Сегодня в крае насчитывается более пяти тысяч организаций креативного сектора, они подняли регион на вторую строчку в СФО в рейтинге прибыли от креативную экономику. Наибольший вклад вносят разработка программного обеспечения, реклама, издательское дело и архитектуа. Перспективные для края направления - гастрономия, event-индустрия, ремесло, мода и дизайн.

- Тема креативных индустрий в последнее время активно звучит не только в федеральной, но и региональной повестке. На данном этапе наша основная задача – создать условия для развития творческих сообществ. Когда мы системно поддерживаем креативные индустрии, мы в первую очередь вкладываем в экономическое развитие региона, - прокомментировала Юлия Верхушина.