Красноярцы стали чаще интересоваться спортивными трансляциями

Фото: Мария ЛЕНЦ

За последний год в два раза вырос интерес жителей Красноярского края к спортивным событиям. Самые популярные трансляции, от которых красноярцы не могли оторваться даже в дороге, – футбольные матчи. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенный мобильный интернет-трафик спортивных ресурсов за год.

За последние три месяца 2021 года жители края смотрели соревнования онлайн и читали о них на порталах почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период в начале года. Причем 90% трафика приходится на смартфоны, что подтверждает желание фанатов следить за выступлениями спортсменов даже вдали от дома.

Прошедший год, несмотря на эпидемиологические ограничения, был богат на крупные спортивные события. Самый значительный всплеск интереса болельщиков зафиксирован в марте во время Чемпионата мира по лыжным гонкам и Чемпионата мира по фигурному катанию, когда передача данных выросла на 45%. Трансляции Чемпионата Европы по футболу и Олимпийских игр в Токио в июле увеличили востребованность спортивных ресурсов только на 25%.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Первое место в рейтинге самых популярных видов спорта в Красноярском крае занимает футбол. На втором месте по потреблению мобильного трафика находится хоккей, на третьем – бокс. Больше всего времени болельщики проводят на интернет-ресурсах Championat.com, Matchtv.ru, Sports.ru – на них приходится 83% всего спортивного трафика в регионе.

– Во время спортивных событий самые высокие скорости должны демонстрировать не только спортсмены, но и операторы связи – чтобы болельщики могли смотреть важные трансляции в любом удобном месте без задержек. По данным последнего исследования международной компании Ookla, средняя скорость 4G МегаФона в Красноярском крае составляет 40,45 Мбит/с. Это лучший результат среди всех операторов, который позволяет жителям региона следить за любимыми командами и спортсменами онлайн, в HD-качестве, – отметил Андрей Ким, директор МегаФона в Красноярском крае.

Топ-5 видов спорта, по версии абонентов МегаФона в Красноярском крае выглядит так:

- футбол,

- хоккей,

- бокс,

- лыжи,

- волейбол.