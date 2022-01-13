В Красноярском крае в 2021 году уничтожили почти 13 тонн запрещенных овощей и фруктов

В Красноярском крае в 2021 году уничтожили почти 13 тонн запрещенных фруктов Фото: Мария ЛЕНЦ

Специалисты краевого управления Россельхознадзора подвели итоги работы за 2021 год. Как вам такая цифра: совместно с таможенниками и транспортной прокуратурой они выявили и изъяли из оборота более 12,7 тонн запрещенной к вводу в Россию санкционных продуктов растительного происхождения. Проверки проводились и в магазинах, и на оптовых складах и базах.

Большая часть приходится на груши и яблоки - 4,7 тонн и 4,2 тонны соответственно. Еще 3,8 тонны – это сливы. Многие были ввезены из стран Евросоюза Бельгии и Польши. Вся продукция была без документов, подтверждающих качество и безопасность. Владельцы товара шли на хитрости, чтобы никто не узнал, из какой страны товар – срывали маркировку с упаковки, спиливали ее с ящиков и поддонов. Однако это не помогло: вся незаконно ввезенная продукция была уничтожена. Добавим, что санкции действуют с 2015 года.