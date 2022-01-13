В Красноярске двое мужчин искали алкоголь на кладбище Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске двух приятелей будут судить за кражу металлической ограды с могилы на кладбище. Подробности этой криминальной истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции. Произошла она в июне прошлого года. Мужчины крепко выпивали, а на следующий день обнаружили, что у них нет денег на продолжение. И тогда решили поискать бесплатную выпивку на кладбище. Рассчитывали, что найдут там алкоголь, который по традиции родственники оставляют на могилах своих близких.

Однако увы, ожидания не оправдались – обойдя все кладбище, ни грамма водки друзья не обнаружили. И решили пойти другим путем: добыть деньги. Стали выламывать металлическую ограду с могилы, стол и скамейку. За этим делом их и застукал местный сторож, позвонил в полицию. К приезду правоохранителей страдающие от похмелья воришки успели сбежать. Но их быстро нашли. Оказалось, что одному из них 41 год, он ранее не был судим. Второму 39 лет и проблемы с законом у него уже были. И один из этой парочки ранее уже похищал кладбищенское имущество, нанес ущерб на сумму 26,5 тысяч рублей.

Дело с обвинительным заключением уже передано в суд Ленинского района на рассмотрение. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.