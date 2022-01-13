В Якутии будут судить водителя катера на воздушной подушке, по вине которого тяжело пострадал пассажир Фото: Мария ЛЕНЦ

В Якутии по результатам проверки ЧП, произошедшего еще 8 ноября 2021 года, следователи Восточного межрегионального СУТ СК России завели уголовное дело. Случился инцидент при перевозке пассажиров из города Якутска в поселок Нижний Бестях по реке Лене. Для этого использовался катер на воздушной подушке «Тайфун-1000КД».

Установлено, что маломерное судно двигалось с большой скоростью, 12-летний ребенок не удержался, ударился о твердую поверхность и получил травму в виде компрессионного перелома грудных позвонков. Сейчас он проходит лечение, которое вместе с реабилитацией займет много времени. Таким образом сослаться на то, что это был несчастный случай или что несовершеннолетний пассажир «сам виноват, что не удержался» у лихого перевозчика не получится. И если суд признает его виновным, наверняка родственники пострадавшего подадут гражданский иск на возмещение материального и морального вреда.