В Туве после перенесенного коронавируса скончался младенец Фото: Мария ЛЕНЦ

В Туве в минувшие новогодние праздники скончался один младенец, сообщает министерство здравоохранения республики. Причины – тяжелые последствия новой коронавирусной инфекции у ребенка с тяжелым сопутствующим заболеванием.

В целом республика относится к числу регионов с относительно благополучной ситуацией по ковиду и находился ближе к концу антирейтинга. На 13 января ситуация здесь такова: всего с начала 2022 года зарегистрировано 137 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования. За последние сутки плюс 15 новых случаев, а выздоровел 21 человек. В стационарных госпиталях в Кызыле лечится 101 больных, в том числе с лабораторно-подтвержденным диагнозом – 89, детей – 13, беременных - 5. К аппарату ИВЛ подключено 6 больных. В тяжелом состоянии 24 человек. Свободный коечный фонд составляет 15,8% из 120 коек.

Вакцинировано I компонентом 159 970 человек, в том числе однокомпонентным «Спутник-лайт» – 50 649. Полный курс вакцинации прошли 98 699 человек.