В столице Хакасии готовятся к вакцинации школьников от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

В социальных сетях и мессенджерах хакасской столицы появилась информации о том, что в школах составляются списки школьников в возрасте от 12 до 17 лет на массовую вакцинацию от коронавируса, якобы это происходит по поручению республиканского мнздрава. Реакция на это у жителей Абакана – неоднозначная.

А администрации города сочла своим долгом внести ясность: в настоящее время речи о начале вакцинации детей не идет. Пока что медицинские работники будут проводить исследование мнений родителей – их согласие в этом процессе обязательно. Также они разрабатывают форму добровольного согласия на проведение вакцинации. И на основании этого затем проанализируют потребность при возможном проведении вакцинации детей от этой инфекции.

В мэрии попросили родителей отнестись к сбору этой информации с пониманием и спокойствием: без их письменного согласия прививку от ковида детям делать не станут.