В Красноярске не пристегнутых водителей будут фиксировать камеры Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ездить по дорогам Красноярска без пристегнутого ремня безопасности для водителей скоро станет проблематично. Городская Госавтоинспекция намерена установить камеры, которые фиксируют отсутствие ремней. Об этом в эфире радиостанции «Красноярск Главный» рассказал исполняющий обязанности начальника ГИБДД Красноярского края Андрей Сиротинин.

— Если мы на перекрестке посмотрим, то примерно 40% водителей будут не пристегнуты, — рассказал он, а также добавил: смейчас новая система проходит тестинг в Москве.

Когда именно она будет запущена в краевой столице, пока не сообщается. Напомним, штраф за непристегнутый ремень составляет 1 тысячу рублей.