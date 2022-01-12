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Общество12 января 2022 19:40

В Красноярске не пристегнутых водителей будут фиксировать камеры

Сейчас новая система проходит тестинг в Москве
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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В Красноярске не пристегнутых водителей будут фиксировать камеры

В Красноярске не пристегнутых водителей будут фиксировать камеры

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ездить по дорогам Красноярска без пристегнутого ремня безопасности для водителей скоро станет проблематично. Городская Госавтоинспекция намерена установить камеры, которые фиксируют отсутствие ремней. Об этом в эфире радиостанции «Красноярск Главный» рассказал исполняющий обязанности начальника ГИБДД Красноярского края Андрей Сиротинин.

— Если мы на перекрестке посмотрим, то примерно 40% водителей будут не пристегнуты, — рассказал он, а также добавил: смейчас новая система проходит тестинг в Москве.

Когда именно она будет запущена в краевой столице, пока не сообщается. Напомним, штраф за непристегнутый ремень составляет 1 тысячу рублей.