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Спорт12 января 2022 17:00

Красспорт выкупил старое университетское здание на Киренского и откроет там секции

Занятия будут организованы для любителей шахмат и вольной борьбы
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
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Красспорт выкупил старое университетское здание на Киренского и откроет там секции

Красспорт выкупил старое университетское здание на Киренского и откроет там секции

Красспорт нашел способ хоть немного снизить дефицит мест в учреждения культуры в районе улицы Киренского. Ведомство выкупило здание, в котором раньше размещался университет.

Трехэтажку площадью 2,5 тысячи квадратных метров отдадут под секции для спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе и шахматной школы «Вертикаль».

Отметим, что в конце прошлого года городские чиновники предлагали открыть на Киренского,70 школу искусств,но в итоге положительное решение так и не было принято.