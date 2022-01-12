Красспорт выкупил старое университетское здание на Киренского и откроет там секции

Красспорт нашел способ хоть немного снизить дефицит мест в учреждения культуры в районе улицы Киренского. Ведомство выкупило здание, в котором раньше размещался университет.

Трехэтажку площадью 2,5 тысячи квадратных метров отдадут под секции для спортивной школы олимпийского резерва по вольной борьбе и шахматной школы «Вертикаль».

Отметим, что в конце прошлого года городские чиновники предлагали открыть на Киренского,70 школу искусств,но в итоге положительное решение так и не было принято.