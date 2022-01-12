В Красноярск 13 января пришло похолодание Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске 13 января похолодало. Ночью температура воздуха резко опустилась до отметки в -20 градусов. И, судя по прогнозу синоптиков, это только начало — до самого конца недели тепла не предвидится.

Так, например, в четверг днем будет от -16 до -18 градусов. Морозная погода будет сопровождаться снегопадом. Западный ветер будет едва ощутим.

В пятницу, 14 января, в темное время суток ожидается до -25, днем — -15. Будет облачно и без осадков. Скорость юго-западного ветра составит 2 метра в секунду.

В субботу и воскресенье ночью будет около -22 градусов, а днем от -16 до -12. Без осадков, а теплый южный ветер принесет потепление к началу следующей недели.