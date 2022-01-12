Умерла основатель телекомпании «Прима» Наталья Сысоева. Фото: телекомпания "Прима"

12 января в возрасте 61 год умерла основатель красноярского телеканала «Прима» Наталья Сысоева. Об этом сообщается в соцсетях телеканала.

Сысоева родилась и выросла в Минске, но значительную часть своей жизни посвятила Красноярску и Красноярскому краю. В феврале 1991 года она основала первую в регионе негосударственную телекомпанию «Прима-ТВ». По 1998 год была ее гендиректором.

С 1999 по 2001 год работала директором департамента социальной политики в мэрии Красноярска. С 2002 года – гендиректором Культурно-делового центра «Особняк».