ВТБ: продажи ипотеки в России выросли до 5,7 трлн рублей в 2021 году

По оценке ВТБ, в 2021 году выдачи ипотеки на российском рынке составили рекордные 5,69 трлн рублей, что более чем на четверть превышает результат 2020 года. ВТБ показал прирост почти на 30%, впервые в истории выдав 1,2 трлн рублей ипотеки. По оценке банка, в 2022 году ситуация на ипотечном рынке изменится.

Одним из драйверов роста рынка ипотеки в 2021 году стала программа господдержки, действующая с 2020 года. ВТБ оформил по ней 63 тыс. кредитов почти на 200 млрд рублей. «Семейной ипотекой» в прошлом году воспользовались свыше 25 тыс. клиентов ВТБ, объем кредитов по программе составил 100 млрд рублей.

В Красноярском крае и Республике Хакасия клиенты ВТБ в 2021 году оформили ипотечные кредиты на общую сумму 24,5 млрд рублей. Доля выдач по льготным госпрограммам составила 23%.

Средний чек по ипотечному кредиту достиг 3,4 млн рублей. Портфель жилищных кредитов ВТБ в целом по России за год увеличился на четверть и достиг 2,5 трлн рублей.

«Продажи ипотеки в 2021 году стали рекордными за всю историю развития рынка в России. За счет приобретения новой недвижимости качество жизни улучшили около 2 млн россиян, что сопоставимо с населением крупного мегаполиса, причем ВТБ оформил свыше 340 тысяч кредитов», – прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Эксперт ВТБ отметил, что в 2022 году под влиянием макроэкономики ситуация на ипотечном рынке изменится и в ближайшее время рынок ипотечного кредитования ждет охлаждение.